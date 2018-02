PSDB de São Paulo escolhe nova liderança amanhã O PSDB de São Paulo realiza neste domingo (dia 20), das 9h às 16h, convenção para a escolha do novo presidente e dos membros da comissão executiva estadual do partido no Estado. O governador do Estado, José Serra, e o ex-governador, Geraldo Alckmin, já confirmaram presença na convenção, que será realizada na Assembléia Legislativa paulista. Os dois devem comparecer por volta das 11h30. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também é esperado no evento. Para o deputado Mendes Thame, presidente da atual Executiva Estadual, o processo será o de manter o partido no mesmo caminho, pensando no bom desempenho nas urnas nas eleições de 2008 e 2010. "O trabalho do partido garantiu um grande desempenho da legenda nas eleições para a Presidência, governador e para o legislativo. Este mesmo trabalho, amplificado, nos dará os bons resultados que esperamos para as próximas eleições," destacou Thame. Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa do PSDB, a expectativa é de que mais de dois mil delegados do partido participem dessa eleição. A convenção em São Paulo é uma das 17 convenções do PSDB que acontecem pelo Brasil neste final de semana. Também realizam o processo os Estados de Alagoas, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Sergipe. Em Amapá e Rondônia, as eleições serão realizadas hoje. Entre o fim de outubro e início de novembro, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Piauí, Pará, Paraíba e Minas Gerais também escolherão os respectivos presidentes de partido e os membros da comissão executiva. O diretório do Acre foi o único a realizar o processo no primeiro semestre deste ano.