PSDB de Campinas anuncia apoio ao PSB na eleição deste ano

O PSDB de Campinas anunciou nesta segunda-feira, 6, que não terá candidato próprio a prefeito nas eleições de outubro deste ano e que apoiará a candidatura do deputado federal Jonas Donizette (PSB).

A decisão foi tomada pelo diretório municipal no último sábado. A contrapartida será o PSDB indicar o nome do candidato a vice-prefeito na chapa de Donizette.

A aliança, condicionada a uma "gestão compartilhada" no município, como classificam os tucanos, também faz vistas ao apoio de Donizette à reeleição do governador Geraldo Alckmin (PSDB) em 2014. "Não me foi cobrado nada, o governador não pediu isso, mas há uma consciência política de ter parceria futura nos projetos do PSDB", afirmou o pré-candidato a prefeito de Campinas.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A escolha do nome do candidato a vice-prefeito na chapa de Donizette deverá ser feita em maio.