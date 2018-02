PSDB de Belo Horizonte espera acordo eleitoral com PT

O presidente do PSDB de Minas Gerais, Custódio Mattos, disse nesta segunda-feira, 11, que continua confiando num eventual acordo entre tucanos e petistas na eleição municipal de Belo Horizonte, embora a cúpula nacional do PT tenha aprovado uma resolução no fim de semana vetando qualquer possível aliança com o PSDB nas disputas deste ano. "Da leitura que eu faço do noticiário de hoje, eu não compreendo que tenha havido essa vedação, mas isso é uma questão interna do PT", afirmou Mattos, que também ocupa o cargo de secretário de Estado de Desenvolvimento Social. "O nosso diálogo, naturalmente, é com o PT de Minas Gerais e, especialmente, em Belo Horizonte. Eles, num tempo futuro, darão uma resposta definitiva sobre suas discussões internas", acrescentou. Uma aliança entre petistas e tucanos em torno de um candidato de consenso na capital mineira é articulada pelo governador Aécio Neves (PSDB) e pelo grupo do prefeito Fernando Pimentel (PT).