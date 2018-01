PSDB critica gastos com estadia de Dilma em Portugal O PSDB na Câmara dos Deputados criticou neste domingo, 26, a estadia da presidente Dilma Rousseff em Portugal, mesmo sem agenda oficial, e disse que o fato representa "um disparate" e uma "gastança desnecessária". O líder da sigla na Casa, Carlos Sampaio (SP), argumentou que a hospedagem no sábado, 25, da presidente em uma suíte no hotel Ritz em Lisboa - cujo valor da diária é de R$ 26,2 mil - representa ainda "uma afronta aos brasileiros". "Dilma quer se reeleger para continuar passeando com dinheiro público", acusou.