PSDB critica Dilma por aumento da gasolina

"Urgente: Governo autoriza aumento da gasolina e do diesel. Sabe onde está Dilma? No Palácio da Alvorada comemorando a vitória com petistas", postou o partido, em sua conta. A Petrobras anunciou hoje que reajustará o preço de venda da gasolina A em 3% e do diesel em 5% nas refinarias, a partir da 0h de amanhã (7).

Já o presidente nacional do PPS, Roberto Freire, afirmou, também no Twitter, que a Petrobras anunciou o aumento na gasolina e no diesel que a presidente reeleita "represou pela eleição". "Aumento que Dilma represou pela eleição! Anunciado aumento de 3% no preço da gasolina e de 5% no diesel", postou Freire, logo após a estatal fazer o anúncio.