PSDB: corrupção deveria ter prazo maior de prescrição O líder do PSDB no Senado, Álvaro Dias (PR), defendeu hoje a votação imediata do projeto de lei que amplia de cinco para dez anos o prazo de prescrição dos crimes de improbidade praticados por agentes públicos. "É fundamental a aprovação desse projeto", sustentou o tucano, invocando recente matéria do jornal O Estado de S. Paulo mostrando que o crime de formação de quadrilha imputado aos réus do processo do mensalão prescreve em agosto.