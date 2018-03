PSDB conversa com candidatos à presidência do Senado

A disputa pela presidência do Senado deve ter novos movimentos nos próximos dias. Nesta semana, o líder do PSDB na Casa, senador Arthur Virgílio (AM), deve se reunir com o candidato do PT ao cargo, Tião Viana (AC). O petista vai buscar o apoio dos tucanos à sua candidatura. Veja Também: Entenda a disputa no Congresso A sucessão dos presidentes do Senado Virgílio também deve conversar, nos próximos dias, com o candidato do PMDB à presidência do Senado, José Sarney (AP). O dia da reunião ainda não foi confirmado. Também está prevista para esta semana uma reunião entre os senadores do PSDB para fechar questão em relação ao nome que a sigla vai apoiar na disputa pela presidência do Senado. O PSDB é considerado o fiel da balança no jogo da sucessão no Senado. Segundo Virgílio, o partido deve votar em um só candidato.