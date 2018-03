PSDB contesta Falcão sobre convocação de Palocci

A liderança do PSDB lembra que hoje de manhã, na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara, o deputado Wanderley Macris (PSDB-SP) apresentou um requerimento convidando Palocci a dar esclarecimentos sobre a movimentação da empresa de consultoria Projeto. Como as Comissões foram suspensas, em manobra do governo para evitar mais desgaste ao ministro, a sessão foi cancelada. Só por isso, dizem os tucanos, não houve votação.

Diante desse cancelamento, o PSDB recorreu ao plenário, com um requerimento para que o ministro fosse convocado a dar explicações ao conjunto da Casa. A proposta dos tucanos foi rejeitada.