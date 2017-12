PSDB cogita apoiar Itamar à prefeitura O PSDB mineiro incluiu o ex-presidente Itamar Franco (sem partido) como opção para a disputa no ano que vem pela Prefeitura de Belo Horizonte, comandada pelo PT desde 1993. Embora dois nomes já despontem como pré-candidatos tucanos - o deputado estadual João Leite e o senador Eduardo Azeredo -, a hipótese de apoio a uma eventual candidatura de Itamar, aliado de primeira hora do governador de Minas, Aécio Neves (PSDB), é avaliada. Neste caso, o ex-presidente se filiaria ao PPS e disputaria a sucessão municipal com o apoio do PSDB. Itamar vem negando que tenha interesse em disputar o cargo.