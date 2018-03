PSDB cobra explicações formais de Lobão sobre apagão

O ministro terá de responder também de que forma se dará o ressarcimento aos usuários e consumidores de todos os prejuízos provocados pela interrupção no fornecimento de energia elétrica. Os parlamentares argumentam que mais de 40 milhões de brasileiros sofreram com o apagão que atingiu os Estados da Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Sergipe, Piauí e Rio Grande do Norte na noite do dia 3 e na madrugada do dia 4 últimos, motivado por uma pane no circuito eletrônico da subestação Luiz Gonzaga, no município de Jatobá (PE), segundo explicações oficiais.

"Elementar dizer que sistemas de proteção foram feitos para proteger, o que nos leva a crer que, se houvesse um programa de manutenção adequada e investimentos efetivos no setor, aliado a testes dos componentes eletrônicos que compõem uma subestação de energia elétrica, não haveria o desligamento em cadeia de três usinas hidrelétricas, que fez com que o Operador Nacional do Sistema, imediatamente, isolasse toda a região Nordeste evitando-se, assim, que o apagão atingisse todo o País", argumentaram os tucanos.

Na justificativa para o requerimento, Imbassahy e Palmeira afirmam que, na noite do apagão, foram registrados diversos incidentes nas capitais. Arrastões em Olinda e Recife, problemas no atendimento da rede hospitalar do Recife e de abastecimento de água em Alagoas, Bahia e Paraíba, entre outras consequências da interrupção de energia.

Os deputados anunciaram que vão solicitar ao Ministério Público uma investigação sobre os problemas que geraram o apagão e o acompanhamento do ressarcimento dos prejuízos. Os dois vão também solicitar auditorias do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), para investigar as causas do apagão.