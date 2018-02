PSDB cobra esclarecimento da Fazenda sobre propina Senadores do PSDB protocolaram nesta segunda-feira, 15, um requerimento pedindo esclarecimentos ao ministro da Fazenda, Guido Mantega, sobre as denúncias de envolvimento de assessores da pasta com recebimento de propina. O documento foi apresentado pelos senadores Aloysio Nunes (SP) e Alvaro Dias (PR) à Mesa Diretora da Casa.