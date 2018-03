PSDB chega a acordo sobre Executiva Estadual de SP

A vaga havia sido oferecida ao deputado federal Vaz de Lima, em acordo com a chancela do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. A insistência do atual ocupante, que conta com maciço apoio das bases da sigla, levou a bancada federal a desistir da vaga e aceitar o posto de 1º secretário, que será ocupado pelo deputado federal Luiz Fernando Machado. O deputado federal Vaz de Lima não irá participar da instância partidária. "O esforço é para se evitar um novo racha", disse um aliado do governador.

A decisão foi tomada em reunião promovida hoje pela bancada federal, em Brasília, e anunciada ao novo presidente estadual do PSDB, Pedro Tobias. O líder do PSDB na Câmara dos Deputados, Duarte Nogueira, explicou que desde o início do processo o parlamentar Vaz de Lima deixou claro que assumiria o posto se houvesse um consenso. No último sábado, durante a Convenção Estadual do PSDB, foi oferecido o cargo de 1º secretário para um dos pleiteantes ao posto de secretário-geral. De acordo com tucanos, presentes no encontro, Gontijo e Lima recusaram a vaga, o que levou ao adiamento da composição da Executiva Estadual do PSDB.