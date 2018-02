PSDB cede e oposição pode fechar acordo sobre pré-sal A bancada do PSDB no Senado recuou e resolveu deixar para depois das eleições de outubro a votação da polêmica divisão dos royalties do petróleo, abrindo espaço para que governo e oposição fechem um acordo para votar os projetos do pré-sal até meados de junho. "Por parte do PSDB não há mais problema. É para votar até o final do semestre", disse o líder tucano, senador Arthur Virgílio (AM).