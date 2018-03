PSDB busca unidade em SP com escolha de Floriano Pesaro para líder na Câmara

A decisão foi tomada após uma reunião entre tucanos próximos a Geraldo Alckmin e o presidente da Câmara Municipal, vereador José Police Neto. Nas palavras de um tucano que participou das conversas, Floriano tem uma “excepcional relação” com o governador, além de ter trabalhado para José Serra na prefeitura e manter proximidade com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

A avaliação é de que o sucesso do PSDB nas eleições de 2012 depende de uma bancada de vereadores coesa. “Acho que os vereadores deram uma demonstração de união, e a unidade do PSDB é fundamental para o sucesso do partido em 2012″, disse Floriano ao Radar Político nesta quinta-feira, 10.

O aceno em direção ao governador veio após mais um afago de Alckmin no grupo ligado a Serra. Na semana passada, Alckmin indicou o deputado estadual Samuel Moreira, um aliado de Serra, para a liderança do governo na Assembleia Legislativa. Embora tenha gerado protestos entre alguns deputados, a escolha foi vista como estratégica para manter o partido unido em torno do projeto do governador. “Temos que olhar para o futuro”, disse uma fonte próxima a Alckmin.

As articulações devem garantir ao governador o comando do PSDB no processo de escolha do candidato tucano à prefeitura de São Paulo. Para tanto, ele espera eleger seu secretário de Gestão Pública, Julio Semeghini, para a presidência municipal do partido em março. Enquanto isso não acontece, Alckmin vai dando as cartas nos bastidores.