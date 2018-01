PSDB busca solução jurídica para Serra disputar prévias

A indicação dada pelo ex-governador de São Paulo José Serra (PSDB) de que poderá disputar a sucessão à Prefeitura de São Paulo levou lideranças tucanas a procurar uma brecha jurídica para tornar possível sua participação nas prévias partidárias, marcadas para o dia 4 de março. A resolução municipal que disciplina a eleição interna estabelece que o prazo final para inscrição de pré-candidatos terminou nessa terça-feira, 14.

O argumento de dirigentes do partido, contudo, é que o estatuto do PSDB não estabelece uma data limite para a participação neste processo. O presidente municipal da sigla, Julio Semeghini, informou nesta quarta-feira, 15, após evento na capital paulista, que os diretórios municipal e estadual do PSDB irão se reunir, após o feriado de carnaval, para discutir qual deve ser o entendimento sobre as inscrições para as prévias.

"Não há no estatuto data clara de limite de inscrição das prévias", argumentou Semeghini. "Em relação aos candidatos, é uma decisão dos diretórios estadual e nacional, é uma interpretação do estatuto que vale para todas as prévias que o partido tem", acrescentou. O presidente municipal do PSDB ressaltou que a eleição interna será mantida e os pré-candidatos do partido adquiriram direito de disputá-la e "ninguém vai poder tirar deles". "Eu acredito que se houver qualquer interesse do José Serra, será antes das prévias, pois ele terá de participar do processo", disse. "Eu acredito que o ex-governador de São Paulo poderá ser candidato nessas prévias, e torço por isso".

Semeghini lembrou que o diretório municipal do partido tem autonomia para suspender a eleição interna, mas que para isso é necessário que haja um consenso entre os pré-candidatos. "Se um dia tiver de acabar as prévias, é uma determinação do diretório municipal com os pré-candidatos. Eles teriam de abrir mão de ser pré-candidatos." O presidente municipal do PSDB participou nesta manhã de evento de entrega de 429 novos veículos que irão compor a frota do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP). O investimento superior a R$ 21 milhões é parte do processo de reestruturação do Detran-SP, com foco de ampliação na qualidade do atendimento.

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), que também participou do evento, afirmou nesta manhã que a eleição interna para a escolha do candidato do PSDB à Prefeitura está mantida, mas disse que, se o ex-governador decidir ser candidato, a legenda vai avaliar a questão. "Não tem nenhum fato novo. Se o ex-governador se dispuser a ser candidato, e não tem essa definição, o partido vai avaliar", afirmou. Segundo ele, Serra ainda não tomou nenhuma decisão sobre candidatura, mas é um "grande nome" da legenda. Alckmin foi evasivo quando perguntado se José Serra terá de se inscrever nas prévias caso decida disputar a Prefeitura paulistana. "Nós não vamos discutir hipóteses", afirmou.