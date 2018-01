PSDB busca consenso sobre adiamento das prévias

SÃO PAULO - O comando municipal do PSDB mobilizou uma força-tarefa para tentar chegar a um consenso sobre o adiamento do processo de prévias para escolha do candidato tucano à sucessão da Prefeitura de São Paulo. Antes da reunião da Executiva Municipal marcada para o início da noite desta terça-feira, 28,

lideranças do PSDB têm entrado em contato com aliados dos dois pré-candidatos tucanos já oficializados - o secretário estadual de Energia, José Aníbal, e o deputado federal Ricardo Trípoli. O objetivo é reverter a posição desses aliados que são integrantes da Executiva e se mostram contrários à alteração da data das prévias de 4 para 11 de março.

Nesta manhã, por exemplo, Aníbal recebeu telefonema de membros da Executiva Municipal. "O esforço seguirá até minutos antes da reunião, já que buscar consenso é uma obrigação", afirmou um deles. Aníbal e Trípoli, contudo, vêm respondendo negativamente às sondagens.

A avaliação dentro do partido é de que um adiamento das prévias, sem o consentimento dos pré-candidatos, poderia gerar um grande desgaste entre a militância do PSDB. "A ideia é de que sejam adiadas as prévias sem que haja necessidade de votação na reunião de hoje da Executiva", avaliou uma liderança tucana.

No encontro, marcado para as 19 horas, a Executiva vai discutir o adiamento das prévias e a inscrição do ex-governador de São Paulo José Serra na disputa partidária. Ainda nesta terça, o ex-governador entregará pessoalmente ao Diretório Municipal carta declarando-se interessado em participar do processo.

O argumento do comando municipal do PSDB é de que o adiamento daria tempo para o ex-governador arregimentar maior apoio da militância e, eventualmente, participar de debates com Aníbal e Trípoli. Caso não haja consenso até a reunião, a proposta de adiamento das prévias irá a votação.

Têm direito a voto 18 membros da Executiva, incluindo os suplentes. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, favorável ao adiamento, tem o apoio da maioria dos membros. Uma resolução do Diretório Estadual, que disciplina o processo de prévias em todo o Estado, determina que as eleições internas sejam realizadas até 31 de março.