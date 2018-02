'PSDB briga entre si e culpa o PT', diz Marta sobre eleição 2008

A ministra do Turismo Marta Suplicy comentou nesta sexta-feira, 18, em São Vicente, na Baixada Santista, o fato de o PSDB estar aguardando a definição do candidato petista à Prefeitura de São Paulo para depois escolher o seu próprio candidato. "Eles estão brigando entre eles e estão pondo a culpa no PT", disse a ministra, afirmando que as negociações para que ela seja candidata à prefeitura "continuam na mesma postura e na mesma conversa de sempre". A ministra compareceu nesta sexta-feira ao terceiro dia da 26ª Encenação da Fundação da Vila de São Vicente, na arena montada na praia do Gonzaguinha. No local, Marta assinou um convênio para a liberação de R$ 2,4 milhões para quatro projetos turísticos no município, entre eles a construção de um centro de lazer para os 40 mil habitantes da favela México 70. O ministério já havia liberado R$ 1,5 milhão para a montagem do espetáculo histórico.