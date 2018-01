PSDB atira em Mantega para tentar desgastar Dilma

A intenção dos tucanos é usar a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado como palanque para, ao provocar o ministro da Fazenda, mirar no Planalto. Alvaro Dias criticou que as constantes previsões frustradas do ministro em relação aos rumos da economia brasileira que, na opinião dele, tem levado o País à perda de credibilidade. E tornado Mantega motivo de chacota. Cobrou também explicações sobre a "mágica contábil" feita no final do ano passado pelo governo para fechar as contas da área fiscal.

"Por seu otimismo delirante e muitas vezes irresponsável, o ministro da Fazenda já virou motivo de pilhéria em salões internacionais. A imprensa estrangeira especializada já lhe tachou a pecha de rei do ''jeitinho'', em alusão às manobras contábeis de que o governo petista passou a lançar mão para fechar as contas públicas", afirmou Alvaro Dias, em discurso no plenário.

O tucano disse que as "declarações erráticas" de Mantega tem mostrado um "governo desnorteado" na condução da economia. Ele disse que há um "problema sério à vista", a inflação, "sem que se sabia como debelá-lo" e "um desafio crônico", a falta de crescimento, "sem que se faça a ideia de como agir para reativá-lo". "O que a presidente da República tem a dizer a esse respeito? Não se sabe", acusou Alvaro Dias.

Os indicadores da economia tem lastreado o discurso do PSDB. No mês passado, o IPCA, um dos principais indicadores inflacionários, fechou em alta de 0,86%, maior índice nos últimos dez anos. Em 12 meses, o indicador acumulou alta de 6,15%, próximo do teto da meta de inflação, de 6,5%. Por outro lado, a prévia do Produto Interno Bruto (PIB) do ano passado, divulgada semana passada pelo Banco Central, apontou para uma expansão de 1,64% da economia em 2012. O dado oficial deve sair nos próximos dias.