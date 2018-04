PSDB articula depoimento do secretário da Receita O PSDB articula para chamar o secretário da Receita Federal, Otacílio Cartaxo, a depor na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado sobre a quebra ilegal de sigilo fiscal do vice-presidente do partido, Eduardo Jorge. Hoje, o senador Álvaro Dias (PSDB-PR) avisou que apresenta quarta-feira, na CCJ, um requerimento para que o pedido de convite seja aprovado.