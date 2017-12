PSDB apoiará Agripino à presidência do Senado A bancada de senadores do PSDB decidiu apoiar a candidatura do líder do PFL, senador José Agripino (RN), à presidência do Senado. A decisão foi tomada em almoço, nesta terça-feira, quando Agripino expôs aos tucanos os motivos de sua pré-candidatura. O atual presidente, senador Renan Calheiros (PMDB), que tem o apoio do Planalto, deve tentar a reeleição. O almoço foi no gabinete do presidente do PSDB, senador Tasso Jereissati (CE). "Saio feliz, confortado e estimulado", afirmou Agripino. E acrescentou que não partirá para o "confronto" com os adversários e que a sua candidatura não é apenas do PFL, mas da oposição. Agripino deve se encontrar ainda nesta terça com os senadores do PDT, que também estão reunidos para tomar uma decisão sobre a sucessão no Senado. O único senador do PSDB que se declarou impedido de apoiar Agripino foi o alagoano João Tenório (AL), suplente do senador Teotônio Vilela, que se elegeu governador de Alagoas. Tenório explicou que não pode votar contra o conterrâneo Renan Calheiros. Em Alagoas, Renan apoiou a candidatura de Teotônio ao governo e é considerado um dos principais responsáveis pela vitória deste.