PSDB apoia relatório de Rebelo sobre Código Florestal A bancada do PSDB na Câmara decidiu hoje apoiar o relatório do deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP) sobre o novo Código Florestal. Aldo participou de uma reunião com os tucanos nesta manhã e conseguiu o apoio. Segundo o líder, Duarte Nogueira (PSDB-SP), o partido vai orientar a favor do relatório, mas poderá apresentar algum destaque pontual ao texto.