PSDB anuncia nesta tarde medidas sobre denúncias contra CPI da Petrobras, diz Aécio

O candidato do PSDB à Presidência, senador Aécio Neves, classificou nesta segunda-feira como "absolutamente grave" as denúncias publicadas na mídia no fim de semana sobre a CPI da Petrobras no Senado e disse que seu partido anunciará nesta tarde as medidas que irá tomar.

Reportagem da revista Veja desta semana afirma que dirigentes da estatal de petróleo que compareceram a audiências na CPI recebiam antes perguntas a serem feitas pelos senadores, para não serem pegos de surpresa e já terem respostas prontas.

"É algo absolutamente grave, porque foi, na verdade, montada uma farsa, e nós queremos saber até onde isso foi", disse Aécio a jornalistas em São Paulo.

A CPI da Petrobras no Senado foi criada com o objetivo, entre outras tarefas, de apurar denúncias de irregularidades na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, quando a presidente Dilma Rousseff (PT), que busca a reeleição, era presidente do Conselho da estatal.

Segundo o presidenciável, Aloysio Nunes, seu companheiro de chapa e líder do PSDB no Senado, irá a Brasília para discutir inclusive com os advogados do partido o que será feito.

"O PSDB definirá hoje e anunciará hoje à tarde, em Brasília, pela voz do nosso líder no Senado, todas as medidas judiciais cabíveis", disse Aécio.

(Reportagem de Fabíola Gomes)