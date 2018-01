PSDB anuncia candidatura de Samuel Moreira à presidência da Assembleia

SÃO PAULO - A bancada estadual do PSDB oficializou nesta terça-feira, 19, o nome do deputado Samuel Moreira como o candidato do partido à presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo. A decisão foi unânime. Moreira é o atual líder do governo Geraldo Alckmin na Casa e deve se eleger com facilidade.

Ele deve ter inclusive o apoio da bancada do PT que, sem maioria para postular a Presidência, tradicionalmente forma chapa com os tucanos para ficar com a 1ª secretaria da Mesa Diretora, que cuida dos departamentos de Finanças, Comunicações e de Recursos Humanos. O favorito entre os petistas para assumir o cargo é o deputado Ênio Tatto.

Samuel Moreira está em seu segundo mandato. Ele foi prefeito de Registro entre 1997 e 2004. Em 2005, foi subprefeito de São Miguel Paulista na gestão José Serra.

A eleição da Mesa Diretora está marcada para 15 de março.