PSDB anuncia apoio a Pedro Taques (PDT) para presidência do Senado

A bancada do PSDB no Senado anunciou nesta quinta-feira, 31, que vai apoiar o nome do senador Pedro Taques (PDT-MT) para a disputa da presidência da Casa, na eleição marcada para esta sexta-feira (01) pela manhã. Após uma reunião de pouco mais de uma hora, o partido, como era esperado, rejeitou o apoio de uma candidatura do PMDB. Os peemedebistas estão reunidos neste momento para oficializar a candidatura do líder Renan Calheiros (AL) para concorrer ao cargo.

Pouco antes, o senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP), do grupo dos independentes, retirou sua candidatura ao comando do Senado em prol da candidatura de Pedro Taques. A direção geral da Casa informou ao grupo dos independentes que todos os senadores terão direito a falar na sessão de sexta-feira, 1. O grupo ameaça lançar mais de uma candidatura ao cargo caso os senadores não pudessem se pronunciar na sessão.

"Nós decidimos que a candidatura de Pedro Taques dá mais independência ao Senado em relação ao Palácio do Planalto. Não seríamos uma extensão do Executivo", afirmou o senador Aécio Neves (PSDB-MG), pré-candidato do partido à presidência da República.

Na saída do encontro, Pedro Taques agradeceu o apoio dos tucanos e disse que vai atrás de novos votos. O senador deixou a reunião do PSDB para ir se reunir com a bancada do PSB, que já anunciou que rejeita apoiar a candidatura de Renan Calheiros.