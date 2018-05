PSDB altera alianças e lança candidatos ao Senado A poucos dias do fim do prazo para a realização de convenções e homologação de candidaturas, o PSDB resolveu alterar alianças e lançar candidatos ao Senado em Estados onde não há tucanos concorrendo a governador. As mudanças vão ocorrer no Rio de Janeiro, Distrito Federal, Pernambuco e Bahia. O objetivo, de acordo com o presidente nacional do partido, senador Sérgio Guerra (PE), é dar mais visibilidade à legenda e ao número 45 - garantindo, com isso, maior exposição ao candidato tucano à Presidência, José Serra.