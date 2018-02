PSDB ainda não definiu candidato ao Senado Federal

Em seu discurso durante a convenção, Serra teceu apenas duras críticas à condução da economia pelo governo petista, dizendo que o "PT não tem auroras para oferecer" ao País. Em determinado momento, chamou a atenção do presidenciável da legenda, Aécio Neves, dizendo: "Há economistas, viu Aécio, que dizem que o Brasil não tem poupança para investir." Serra saiu sem se pronunciar sobre sua candidatura e sem conceder entrevista.

O prazo para o registro das chapas partidárias na Justiça Eleitoral termina no próximo dia 5 de julho. Integrantes da executiva do PSDB acreditam que as negociações para a definição do nome de quem disputará o Senado poderão se estender até 4 de julho. A mesma expectativa cerca a definição do nome de quem integrará o cargo de vice na chapa majoritária do candidato da legenda à Presidência da República, Aécio Neves. O presidenciável tucano prometeu anunciar o nome nesta segunda-feira, 30.