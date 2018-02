PSDB acionará Conselho de Ética depois de denuncias sobre CPI da Petrobras

PORTO ALEGRE - Em visita a Porto Alegre, o candidato à Presidência da República pelo PSDB, Aécio Neves, comentou denúncia da revista Veja, deste final de semana. O tucano afirmou que seu partido acionará o Conselho de Ética do Senado para apurar as supostas irregularidades.

"São denuncias de extrema gravidade, que envolvem senadores, servidores da Petrobras e da presidência. Se isso ocorreu é um enorme desrespeito", afirmou Aécio, ao lado da candidata ao governo gaúcho, senadora Ana Amélia Lemos (PP), para jornalistas, em um hotel em Porto Alegre.

Questionado sobre o embate judicial que a campanha deste ano iniciou - com solicitações à justiça de retirada de propagandas do ar, por exemplo -, Aécio afirmou: "Essa campanha tem sido justicializada pela dificuldade que o PT tem de separar o publico do privado. Não queremos disputar nos tribunais, mas nas ruas. Mas vamos usar a justiça quando necessário."

Questionado sobre sua preocupação com os resultados das ultimas pesquisas no Rio Grande do Sul, que mostraram que sua candidatura ainda não deslanchou (Ibope mostra Dilma com 43% e Aécio com 23%), o tucano minimizou a preocupação, dizendo que seu nome ainda é pouco conhecido.

"Há um grande nível de desconhecimento do candidato Aécio e suas propostas. Só quando começar a campanha na TV as pessoas vão conhecer. A aceitação que a Ana Amélia vem tendo me estimula. Estamos crescendo em todas as cidades brasileiras, e presidente ou está em estagnação ou em queda. Vou fazer campanha nas ruas, olhando para as pessoas, ao contrário da presidente, que está sitiada. [Dilma] Não consegue fazer qualquer evento sem segurança e misturando o público com o privado."

A agenda de Aécio em Porto Alegre seguiu na tarde de sábado. No ginásio Gigantinho, do Internacional, ele faz um comício a militantes, antes de retornar para Minas Gerais no fim da tarde.