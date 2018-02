PSD quer Kassab para vaga ao Senado na chapa do PMDB-SP

São Paulo - Depois da desistência do ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles para disputar o Senado na chapa do candidato do PMDB ao governo de São Paulo, Paulo Skaf, o PSD deve homologar, nesta segunda-feira, 30, o nome do ex-prefeito e presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, para essa vaga.

Na sexta-feira, Kassab havia dito que não pretendia disputar nenhum cargo neste pleito. Mas, de acordo com nomes próximos ao ex-prefeito, a direção de seu partido agora avalia o seu nome como o mais forte para integrar a chapa peemedebista.

A convenção estadual do PSD está sendo realizada na manhã desta segunda-feira na capital paulista e vai contar com a presença do candidato do PMDB, Paulo Skaf, e do vice-presidente da República, Michel Temer.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para correligionários das duas siglas, a aliança entre PSD e PMDB em São Paulo fortalece a candidatura de Skaf na corrida ao Palácio dos Bandeirantes. O maior desafio para os partidos que fazem oposição ao PSDB do governador e candidato à reeleição Geraldo Alckmin é encerrar o ciclo de 20 anos de administração tucana no Estado.