PSD procura formar bases no interior de SP O PSD, novo partido criado pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, começa a estruturar suas bases no interior do Estado. O prefeito de Itu, Herculano Júnior (PV), trabalha para cooptar prefeitos do PV e do DEM para a nova sigla. Ele quer formar comissões em 80 municípios das regiões de Sorocaba e Campinas que estão sob sua coordenação.