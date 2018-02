PSD pede procedimento disciplinar contra Garotinho

O líder do PSD na Câmara dos Deputados, Eduardo Sciarra (PR), protocolou, nesta quinta-feira, 23, representação contra o líder do PR, Anthony Garotinho (RJ), pedindo a instauração de procedimento disciplinar que pode culminar na perda de mandato do parlamentar. O pedido, apresentado à Mesa às 9 horas, será encaminhado à Corregedoria-Geral da Casa.

Para a bancada do PSD, Garotinho quebrou o decoro parlamentar durante a votação da MP dos Portos, na semana passada, ao indicar que emendas apresentadas atendiam a interesses de empresários do setor portuário. Sciarra alegou que a conduta do líder do PR foi "ofensiva à honra dos parlamentares" e que o comportamento de Garotinho "afeta a imagem de todos os deputados".

A representação do PSD difere do pedido de sindicância encaminhado nesta semana pelas lideranças do PMDB, PPS, DEM e PSDB, uma vez que esses partidos solicitaram a averiguação de possível quebra de decoro parlamentar, enquanto o PSD já pede a instauração de procedimento ético-disciplinar por entender que houve quebra de decoro. Se o pedido for julgado procedente, Garotinho pode perder o mandato.

Durante as sessões que aprovaram a MP dos Portos, Garotinho chegou a dizer que a MP "cheirava mal", que a emenda aglutinativa apresentada na votação era "Tio Patinhas" e que a medida deveria se chamar "MP dos Porcos". Segundo Garotinho, lobistas circularam pelos corredores do Congresso naquela semana. Ele reiterou as declarações feitas em plenário e prometeu fazer novas revelações caso fosse chamado pelo Conselho de Ética.