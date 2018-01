PSD nasce para disputar eleição de 2012 com PSDB, diz Afif

Um dos principais adversários da fusão do PSD com o PSB, o vice-governador de São Paulo, Guilherme Afif Domingos defende o apoio da nova legenda à reeleição do governador Geraldo Alckmin (PSDB), caso ele esteja bem avaliado para disputar novamente o Palácio dos Bandeirantes. "Kassab tem 50 anos de idade. É uma pessoa que tem inteligência para saber qual é a sua vez. E quando é a sua vez", disse Afif em entrevista ao Estado.

Por que sair do DEM e fundar um novo partido?

Essa é uma decisão que foi bastante amadurecida, com o compromisso de que nós estávamos saindo para formar um novo partido, e não para fazer um bypass de uma fusão para escapar da fidelidade partidária. Era uma questão de incompatibilidade com o DEM, de um grupo político que está junto há muito tempo. Desde a campanha de 1989. A conversa foi exatamente no sentido: é para reeditar um projeto que todos nós sonhamos de fazer um partido novo? Se for nessas condições, eu vou. Se for para fazer um bypass, não conte comigo.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E a fusão com o PSB?

O PSD é um partido que vai disputar a eleição.

E depois disso?

Não sabemos o que vai acontecer. Depende do sucesso das adesões, das articulações. Estou confiante. Mas quando você sai para um projeto desses, você tem que ter uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Isso nós temos.

A queda da popularidade de Kassab é atribuída à movimentação política nos últimos meses.

É um equívoco de interpretação. O problema é a ênfase da notícia. O jornalismo gosta de novidade. A novidade está na cena política, não na gestão. Tem muita coisa na gestão que continua fazendo e vai fazer mais.

O PSD já nasce com uma imagem de legenda trampolim?

O importante não é a imagem, é o som, o que você vai dizer. Até então a imagem era feita por aquilo que você não disse. O que foi interpretado. Daqui para a frente, é o que estamos dizendo e o que vamos fazer.

No Palácio dos Bandeirantes, houve descontentamento com o ingresso do sr. em um partido que apoia o projeto de Kassab se lançar governador em 2014.

Outra versão que não cabe. O partido nasce para disputar a eleição de 2012, em aliança com o próprio PSDB. A nossa divergência não foi com o PSDB, foi com o DEM. Aqui em São Paulo, além do aspecto de estarmos juntos, existe o compromisso firmado nas urnas. Sou o vice-governador e vou cumprir a aliança até o fim.

Quando o sr. diz até o fim, inclui a eleição de 2014?

Cumprir o mandato, como vice-governador. Cumprir as funções do governo. Agora, o que vai acontecer no jogo político, ninguém pode adivinhar. Mas a nossa intenção é que a gente trabalhe para o Geraldo ter sucesso e que vá para a reeleição. E ele terá o nosso apoio, sim.

E o projeto de Kassab de se tornar governador?

Kassab tem 50 anos de idade. É uma pessoa que tem inteligência para saber qual é a sua vez. E quando é a sua vez.

Ele abriria mão para Alckmin para disputar o Senado?

Aí você tem as composições. São feitas para isso. Até vice-governador ele pode ser.

Como Alckmin reagiu ao ser informado de sua saída do DEM?

Disse pessoalmente, na sexta-feira. Enquanto os nomes do partido não tinham noção do que eu tinha escrito nos mandamentos do PSD, com exceção do Kassab, ele foi a primeira pessoa a saber. Você tem que ter clareza e transparência no relacionamento. Isso eu tenho com o Geraldo, e a recíproca é verdadeira.

Aliados dele defendem que o sr. deixa a pasta do Desenvolvimento, que seria cota do DEM.

Quem define isso não são os aliados, é o governador.

O sr. é cotado para ser o candidato a prefeito em 2012.

Esse é um assunto a ser discutido a muitas mãos. É uma decisão dos comandos dos partidos que farão aliança. É uma questão aberta. Não há nomes, buscam-se nomes.

O sr. não descarta a hipótese?

Sou uma pessoa regularmente inscrita e em dia com minha vida política. Agora, vou sentar à mesa e buscar uma solução. Se recair sobre mim, não tenho motivo para não aceitar. Porém isso é uma decisão de dez mãos. Não é interesse individual.