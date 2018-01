PSD nasce maior que aliados de Dilma

"O PSD nasce com identidade própria, ideias claras, tendo um denominador comum: todos os seus integrantes defendem as liberdades individuais, a liberdade de imprensa e a economia de mercado", afirmou Kassab.

Ecoando o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso - para quem o PSDB não deve mais disputar os movimentos sociais e o "povão" com o PT, para se concentrar na nova classe média -, a senadora Kátia Abreu (TO), de saída do DEM, afirmou que o PSD surge para "dar voz" à classe média. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.