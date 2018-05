PSD filia oito vereadores de São Paulo

Assinaram a ficha de filiação José Police Neto, presidente da Câmara, Marco Aurélio Cunha, Edir Salles, Ushitaro Kamia, Domingos Dissei, Souza Santos, Marcos Cintra e Marta Costa.

Ontem, o PSD conseguiu o aval dos tribunais eleitorais do Rio de Janeiro, do Acre e do Mato Grosso, faltando agora o registro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). "Vamos agora para a etapa seguinte, que é a busca de filiados para se apresentarem para as eleições do ano que vem", disse Kassab, de acordo com nota distribuída pela assessoria do partido.

Seis dos novos filiados participaram do ato na sede do PSD em São Paulo. "(O PSD) é fruto do esforço de muita gente que quer se livrar das amarras de uma estagnação política bastante conhecida", disse o vereador Marco Aurélio Cunha, um dos presentes ao evento.