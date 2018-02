PSD fecha apoio a PMDB de Paulo Skaf em São Paulo

O apoio ao PMDB em São Paulo difere do acordo que estava sendo costurado com os tucanos no Estado. Uma fonte da sigla disse à reportagem que, diferentemente do que estava sendo costurado com o PSDB, que inicialmente incluía a abertura de vaga de vice na chapa de Alckmin e, posteriormente, a vaga ao Senado, o apoio a Paulo Skaf não implica necessariamente na cessão de algum cargo na chapa majoritária. O tempo de TV do partido de Kassab é de 1,5 minuto.

Com a decisão, o PSD mantém o alinhamento da aliança nacional que fechou com o PT da presidente Dilma Rousseff. Mesmo o PT tendo candidatura própria em São Paulo, com o ex-ministro Alexandre Padilha, a candidatura Skaf é avaliada como importante pelo governo federal, pois o PMDB é o mais importante partido da base aliada.

A informação surpreendeu até mesmo integrantes do PMDB que não tinham sido informados do acordo, no início da tarde desta sexta, alguns, inclusive, davam como certo o acordo de Kassab com o PSDB de Geraldo Alckmin. Ao abrir a possibilidade de Kassab integrar a chapa majoritária ao Senado federal, o governador de São Paulo acabou abrindo uma crise interna na legenda porque o posto já havia sido oferecido ao ex-governador José Serra.

O anúncio de que o PSD vai apoiar o PMDB em São Paulo será feito oficialmente nesta sexta à tarde na sede da sigla em São Paulo.