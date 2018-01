PSD espera atrair Kátia Abreu e Raimundo Colombo O deputado federal Guilherme Campos (SP), que deixará o DEM para ingressar no PSD de Gilberto Kassab, afirmou hoje que a nova legenda espera contar com a adesão da senadora Kátia Abreu (DEM-TO), do ex-deputado federal Índio da Costa (RJ) e do governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo (DEM). "A Kátia será uma grande aquisição e as negociações com o Índio estão bem encaminhadas. Já o Colombo tem um cenário complexo, mas as chances são altíssimas", disse Campos, que é um dos principais articuladores da criação do novo partido.