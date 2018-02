PSD deve anunciar apoio à reeleição de Dilma no dia 25

O PSD fará parte de um grupo de 10 partidos que deverão coligar com o PT em apoio à reeleição de Dilma. Ontem, o PMDB e o PDT foram os primeiros a oficializar a aliança no âmbito nacional. O reforço do PSD deverá garantir cerca de três minutos de tempo de programa de TV para Dilma. A legenda conta com o terceiro maior tempo, atrás apenas do PMDB e do PT.

A definição do PSD também encerra as discussões alimentadas nos bastidores do Congresso sobre a possibilidade do ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles (PSD) poder compor como vice na chapa presidencial do senador Aécio Neves (PSDB). Essa possibilidade de aliança ganhou força nos últimos dias entre alguns parlamentares principalmente após Kassab sinalizar com a possibilidade de se unir com PSDB em São Paulo, onde o governador Geraldo Alckmin tentará a reeleição.

Questionado sobre seu destino na disputa eleitoral de São Paulo, Kassab brincou: "Já está tudo definido. Vou ter candidatura própria ou me aliar ao PSDB ou ao PMDB". Sem dar uma data, ele disse que uma definição deve ocorrer "em breve".