PSD confirma Robinson Faria ao Governo do RN

No discurso que fez, encerrando a convenção, Robinson Faria disse que faz uma campanha sem estrutura de Governo. "Não preciso de máquina do Governo e Prefeitura para me apresentar ao povo do Rio Grande do Norte", destacou. Criticando diretamente o palanque do presidente da Câmara, o deputado federal Henrique Eduardo Alves, que disputará o Governo pelo PMDB, disse que "fizeram um acordão e enquanto discutiam esse acordão em Brasília, eu caminhava sozinho pelo Rio Grande do Norte".

Essa será a primeira vez que Robinson Faria, presidente estadual do PSD, disputará o cargo de Executivo estadual potiguar. A aliança construída por ele traz também o PT e o PC do B. Virá dessas outras duas legendas os candidatos da majoritária. O deputado estadual Fábio Dantas (PC do B) será o candidato a vice-governador.

Já a deputada federal Fátima Bezerra disputará o Senado pelo PT. Também da ala petista virá o primeiro suplente ao Senado, que é o consultor Jean Paul Prates.

Depois de 24 anos como deputado estadual, sendo oito anos como presidente da Assembleia Legislativa, Robinson foi eleito vice-governador no pleito passado e em 2014 retoma o projeto que não conseguiu concretizar em 2010, quando tentou ser candidato a governador e, sem espaço na aliança de Wilma de Faria (PSB), que era a então governadora, coligou-se com a candidata Rosalba Ciarlini, de quem foi eleito vice. Seis meses depois da posse de ambos eles racharam.

A campanha de Robinson Faria ao Governo começou logo depois dele ser eleito vice-governador; naquele momento ele já sinalizava que desejava disputar no pleito seguinte o Executivo.

O PSD, partido liderado pelo candidato ao Governo, possui 4.761 filiados, contabilizando 20 prefeitos e 159 vereadores. O partido lançará três candidados a deputado federal e 11 postulantes à Assembleia Legislativa.

OPOSIÇÃO

O pleito do Rio Grande do Norte terá outros quatro candidatos ao Governo. O presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Henrique Eduardo Alves, foi confirmado como candidato pelo PMDB. O PSTU lançará a sindicalista Simone Dutra, o PSOL homologou o nome do professor Robério Paulino e o PSL está com o advogado Araken Farias.