PSC sugere Mão Santa para ser vice de Serra

A ata da reunião do PSC foi entregue a Guerra na segunda-feira. O nome de Mão Santa foi sugerido pelos índices favoráveis apresentados em pesquisas de intenção de votos. Alguns nomes do DEM consideram a indicação de Mão Santa, porque é conhecido no Nordeste e no restante do País. Guerra não manifestou resposta à comissão do PSC, liderada pelo presidente nacional do partido, pastor Everaldo Ribeiro.

O PSC tem assento no conselho superior de campanha de Serra, que é composto pelos representantes dos partidos aliados do tucano. Até agora, segundo Guerra, o nome do candidato a vice vai ser acordado com o DEM, com aval de Serra. O nome só será definido e anunciado na convenção marcada para o dia 30. O líder do DEM na Câmara, Paulo Bornhausen, informou que os senadores José Agripino Maia (RN) e José Carlos Aleluia (BA) disputam o cargo. O nome deve sair na convenção do DEM marcada para o dia 30.

O presidente do PSDB evitou confirmar se o vice será ou não do DEM. Ele reafirmou que a escolha do companheiro de chapa cabe ao candidato, mas destacou que os aliados participarão do processo de escolha."O DEM colocou que o partido acha natural fazer a indicação, o que é legítimo. O Serra certamente vai levar esse pleito em consideração e qualquer que seja a solução vai ser acordada com o DEM", afirmou Guerra.

O presidenciável José Serra evitou falar sobre a escolha do vice, e alega que o partido ainda tem tempo para contemporizar os nomes que estão sendo sugeridos.