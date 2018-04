PSC muda de lado e anuncia apoio a Dilma

O tucano José Serra, que teria 7 minutos e 23 segundos, cairá para 6 minutos e 31 segundos, visto que o PSC havia confirmado, em maio, aliança com o PSDB. Mas a mesma decisão deixou no ar a possibilidade de a cúpula do partido mudar de lado.

Com a conquista do PSC, a campanha de Dilma conseguiu neutralizar a perda do PP, que decidiu não se coligar com ninguém, deixando de repassar seu tempo de rádio e TV - 1 minuto e 38 segundos - para a candidata petista. O PP continua a integrar o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Detém o Ministério das Cidades, cujo titular é Márcio Fortes.

A direção do PSC deu dois motivos para a mudança de lado: a decisão da maioria dos deputados por uma aliança com Dilma Rousseff e o fato de o nome do partido que foi ofertado para a vice de Serra, o senador Mão Santa (PI), nem ter sido levado em consideração pelo tucano.