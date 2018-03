PSC expulsa deputado distrital da 'oração da propina'

"Tal ato representa falta gravíssima e deve ser punido com a expulsão do filiado", afirmou Nósseis, em nota. "O filiado já respondia a processo ético, razão pela qual esta Comissão Executiva Nacional não lhe deu legenda para qualquer cargo nestas eleições."

Brunelli tornou-se um dos símbolos do esquema de corrupção descoberto no início do ano no governo do Distrito Federal, pela Operação Caixa de Pandora, da Polícia Federal. O político aparece em um vídeo rezando pelo ex-secretário de Relações Institucionais Durval Barbosa, que distribuía entre assessores, secretários de governo e deputados distritais o dinheiro ilegal.

A assessoria de Brunelli disse que o político não havia sido informado oficialmente da expulsão e, por isso, não a comentaria.