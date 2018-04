PSC desiste de apoiar chapa de Serra e vai apoiar a candidatura de Dilma

BRASÍLIA – O Partido Social Cristão (PSC) anunciou nesta quarta-feira, 30, que desistiu de apoiar a chapa PSDB-DEM, encabeçada por José Serra, para a Presidência da República. Após votação, a executiva do partido decidiu retirar o apoio e se juntar à candidatura da ex-ministra Dilma Roussef, da coligação do PT-PMDB.

O vice-presidente do PSC, pastor Everaldo, disse que a decisão não foi influenciada pela recente liderança da candidata petista nas pesquisas eleitorais. Segundo ele, o que pesou na decisão foi o embate dos últimos dias entre o PSDB e os Democratas pela escolha do candidato a vice-presidente. "Na hipótese do vice ser o Aécio [Neves, ex-governador de Minas Gerais], nós fecharíamos com o PSDB, já que o Aécio é uma figura incontestável", afirmou.

O PSC tem como um de seus principais políticos, o ex-governador do Distrito Federal (DF), Joaquim Roriz, que é pré-candidato a governador do DF.

Com a adesão do PSC, a campanha de Dilma Rousseff deve ganhar mais tempo na propaganda de rádio e televisão.