PSC desiste da candidatura própria; derrota de Garotinho Em convenção realizada hoje, o PSC desistiu da candidatura própria à Presidência da República. A decisão é uma derrota para o ex-governador do Rio Anthony Garotinho, preterido por seu partido, o PMDB. Embora houvesse três pretendentes, o mais provável era que o candidato escolhido fosse Rogério Vargas, ex-secretário estadual de Administração e aliado de Garotinho e da governadora Rosinha Matheus. Garotinho tinha planos de aproveitar o horário eleitoral gratuito do PSC para fazer críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ganhar visibilidade nas eleições. A candidatura própria do partido nanico era estimulada também pelo PSDB do ex-governador Geraldo Alckmin, interessado em levar a disputa para o segundo turno. Na convenção, prevaleceu a tese de que a candidatura presidencial inviabilizaria alianças estaduais e prejudicaria os candidatos a deputado. O partido espera, pelo menos, reconduzir os sete deputados federais à Câmara. Com a não formalização da candidatura do PSC, sete candidatos estão na disputa presidencial: Lula (PT), Alckmin (PSDB), a senadora Heloísa Helena (PSOL), o senador Cristovam Buarque (PDT), os ex-deputados Luciano Bivar (PSL) e José Maria Eymael (PSDC), e o professor Rui Pimenta (PCO).