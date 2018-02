PSC apoiará José Serra, anuncia presidente do PSDB

O PT também estava buscando o apoio do PSC. A pré-candidata petista à sucessão de Lula, Dilma Rousseff, vinha tentando marcar um encontro com o presidente da legenda.

O PSDB já conta com o apoio do PPS e do DEM. O senador Sérgio Guerra também dá como certo o apoio do PTB, apesar de o anúncio ainda não ter sido formalizado. O presidente do PTB, Roberto Jefferson, já declarou que gostaria de apoiar Serra, mas esbarra em setores da legenda que desejam continuar aliados ao governo do PT. O PTB tem 45 segundos no horário gratuito.

O presidente tucano não quis comentar, no entanto, a aliança que está sendo negociada com o PP. "O PP vai resolver este assunto mais na frente", disse Guerra. Hoje, o presidente da legenda, senador Francisco Dornelles (PP), almoçou com Dilma Rousseff, mas não deu uma resposta definitiva sobre o apoio ao PT.