PSB vai exigir que PT devolva os cargos nos Estados O PSB vai cobrar do PT a devolução dos cargos nos Estados governados pelos socialistas. "Se o PT nos cobrou a devolução dos cargos nacionais, esperamos que eles sejam coerentes e devolvam também os cargos que têm nos governos do PSB. Eles devem se comportar do mesmo jeito", disse o líder do partido na Câmara, Beto Albuquerque (RS).