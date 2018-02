PSB-RJ fechou as portas para o PMDB, diz deputado

"Quem tinha relação com o governo Cabral era ele (Alexandre Cardoso). Ninguém mais utilizará o nome do PSB para se aproximar do governo. Só tem uma definição (para a formação de alianças em 2014 no Rio): as portas estão fechadas para o PMDB do Estado do Rio, com cadeado e tudo", disse Braga.

Afastado do comando do PSB do Rio para dar lugar ao deputado federal Romário, o prefeito de Duque de Caxias (cidade na região metropolitana), Alexandre Cardoso, criticou a cúpula nacional, que interveio no diretório fluminense sob a alegação de que ele estaria atuando contra interesses do partido.

Para Cardoso, o governador de Pernambuco e presidente nacional do PSB, Eduardo Campos, atuou de forma "arbitrária" ao interferir no diretório. Ele afirmou considerar que a possível candidatura do pernambucano à Presidência da República está sendo construída de "cima para baixo".

Nesta sexta-feira, 27, foram encaminhados ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) os documentos para formalizar o afastamento de Cardoso e a nova composição diretiva do PSB-RJ. A primeira reunião sob comando de Romário está marcada para segunda-feira, 30, às 16h. Um ato político está sendo preparado para as 17h30. O PSB quer contar com Campos no evento, mas ainda aguarda a confirmação da presença. Se ele não vier, a programação poderá ser revista.