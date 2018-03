PSB resiste à pressão do PT e adia decisão O PSB resistiu à pressão do PT e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a decisão sobre a continuidade ou não da candidatura do deputado Ciro Gomes à Presidência da República somente será definida em março. O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, presidente do PSB, e o presidente Lula fizeram os acertos sobre a questão ainda antes do jantar marcado para o Palácio Campo das Princesas, exatamente para tratar da candidatura Ciro.