PSB rejeita Renan para presidente do Senado

Com duas páginas, a nota divulgada hoje cobra uma plataforma para "melhorar a imagem da Casa", sem mencionar, entretanto, o nome de Renan. Os socialistas afirmam que, caso o PMDB não mude de candidato, podem apoiar até os senadores Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) ou Pedro Taques (PDT-MT), que também devem concorrer. "Devemos, portanto, utilizar esta oportunidade para encontrar a melhor maneira para recuperar a credibilidade desta Casa", afirma o documento, subscrito pelos quatro senadores do partido: Antonio Carlos Valadares (SE), João Capiberibe (AP), Lídice da Mata (BA) e Rodrigo Rollemberg (DF).

Renan Calheiros foi denunciado criminalmente na sexta-feira passada pelo procurador-geral da República, Roberto Gurgel. O chefe do Ministério Público Federal acusou Renan de ter se valido de notas fiscais frias para dizer que tinha patrimônio para arcar com as despesas pessoais de uma filha fora do casamento. Há quase seis anos, Renan foi acusado de ter contas pagas por um lobista de uma empreiteira. Mesmo diante da denúncia, os peemedebistas devem oficializar amanhã, em reunião da bancada, o nome de Renan Calheiros para concorrer à presidência do Senado.

O presidente do PSB e governador de Pernambuco, Eduardo Campos, tem questionado a aliança entre petistas e peemedebistas no plano federal. O presidente de honra do PMDB é o vice-presidente da República, Michel Temer. Especula-se que Campos queira ser vice na chapa de Dilma em 2014 ou possa até se lançar candidato a presidente.