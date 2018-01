PSB-Rede se reunirá com PPS na próxima semana O governador de Pernambuco e presidenciável Eduardo Campos (PSB) se encontrará com o presidente nacional do PPS, deputado federal Roberto Freire, na próxima segunda-feira, 16, no Recife, para iniciar a integração do partido com o PSB-Rede. O PPS decidiu apoiar a candidatura de Campos à presidência da República em congresso partidário realizado no final de semana, em São Paulo, com prevalência da vontade de Freire.