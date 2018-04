PSB questiona posse de 2º colocado em caso de cassação

O PSB protocolou nesta terça-feira, 24, uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) questionando as decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que determinam a posse do segundo colocado no caso de o governador e o vice serem cassados. Segundo o partido, em caso de cassação, deveria ser convocado uma nova eleição para escolha do substituto.

O TSE já se manifestou favoravelmente à posse do segundo colocado em dois casos. O primeiro deles foi na cassação do mandato de Cássio Cunha Lima como governador da Paraíba. O outro caso foi na cassação do mandato de Jackson Lago como governador do Maranhão.