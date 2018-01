PSB quer fazer coligação nacional com PL Na disputa com o PT pelo apoio do PL na sucessão presidencial, o coordenador nacional de alianças e presidente do PSB do Rio, Alexandre Cardoso, anunciou nesta quarta-feira que seu partido está disposto a firmar uma coligação nacional nas eleições para deputados federal e estadual com o PL. ?Eu duvido que o PT faça o mesmo. Ou você acha que os petistas vão querer ceder espaço nas proporcionais para o PL em Minas ou no Rio??, ironizou Cardoso. Tanto o governador do Rio, Anthony Garotinho, pré-candidato do PSB a presidente, quanto Luís Inácio Lula da Silva, do PT, sonham em ter como vice o senador José Alencar (MG). O senador almoçará com o governador do Rio no próximo domingo e, no dia seguinte, com Lula. Garotinho também vem mantendo contatos com o presidente nacional do PL, deputado Valdemar Costa Neto, com quem se reuniu nesta quarta-feira, no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governo do Rio. ?Queremos mostrar para nossos possíveis aliados a importância das eleições na área federal. Fizemos uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral e descobrimos que as cláusulas de barreira não são para 2004, mas para 2003?, disse Cardoso. ?Os partidos que não atingirem 2% dos votos em nove Estados e 5% nacionalmente não terão mais direito ao fundo partidário em 2003 e terão seu tempo de televisão por semestre reduzido de 10 minutos para dois.? O mesmo argumento de Cardoso tem sido usado para atrair o PCdoB, que não tem posição oficial sobre qual candidato para presidente irá apoiar em 2002. A assessoria de imprensa do TSE, porém, informou que as sanções previstas na lei federal que instituiu as cláusulas de barreira não valem para as eleições deste ano - ou seja, aquele partido que não conseguir obter o limite mínimo de votos previsto pela lei ainda não será afetado. De férias no Rio, o senador José Alencar garante que não quer ser candidato a vice de ninguém. ?Eu não digo que desta água não beberei, mas neste momento não estou postulando cargo nenhum. Quero apenas cumprir o meu mandato, que termina em 31 de janeiro de 2007?, afirmou o senador. No encontro com Garotinho e Lula, Alencar disse que pretende insistir na construção de uma ampla aliança de partidos de oposição. ?Eu sei que é muito difícil chegar a essa aliança, mas, do contrário, não conseguiremos realizar a alternância de poder?, avaliou. Segundo Cardoso, a idéia do PSB é repetir em parte, nacionalmente, a mesma base de sustentação que o governador mantém na Assembléia Legislativa, formada por PL, PTB, PCdoB e PMDB. Os socialistas sonham com a presença, pelo menos, dos três primeiros partidos na chapa presidencial de Garotinho. ?É claro que não descartamos a presença de ninguém. Vamos procurar o PTB, PL, PCdoB e até o PMDB?, afirmou Cardoso, que nesta quinta-feira entregou, oficialmente, à primeira-dama do Rio, Rosinha Matheus, o resultado da prévia interna do partido que a indicou como candidata à sucessão do marido. Rosinha disse que só tomará uma decisão depois de ouvir os nove filhos do casal, o que deve acontecer no início de fevereiro. No encontro, o presidente regional do PSB aproveitou para criticar a governadora do Maranhão, Roseana Sarney, pré-candidata do PFL à presidência, e a vice-governadora do Rio, Benedita da Silva, possível adversária de Rosinha na disputa estadual. Cardoso acusou Roseana de ter vetado a criação do conselho de defesa dos direitos da mulher em seu Estado. ?É muito estranho. Se uma pessoa é capaz de fazer isso, ela não tem o direito de se colocar como uma candidata mulher?, disse. Quanto à Benedita, o presidente do PSB do Rio afirmou que ela não teria disposição para cuidar dos problemas sociais da população fluminense. ?Nas chuvas que abalaram Duque de Caxias (na Baixada Fluminense), por exemplo, ela sequer fez uma visita, não procurou o povo. Já Rosinha fez isso, porque tem disposição?, disse. Procuradas pelo Estado, Roseana e Benedita não foram encontradas nesta quinta-feira para responder às críticas de Cardoso.